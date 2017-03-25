陸遊客遭南非小獵豹攻擊 輕傷
1名來自中國大陸的交換女學生在南非狩獵公園，受到供遊客拍照的小獵豹攻擊，雖僅受輕傷卻飽受驚嚇。1周來已有3名遊客遭遇相同事件，民眾紛紛要求禁止這種商業行為。
來自澳門的劉姓女學生（Peggy Lio）14日與其他同學參觀位於瓜祖魯那他省（KwaZulu Natal）的伊姆杜雷尼狩獵公園（Emdoneni Safari Park）時，突然遭到1頭名為杜爾（Dew）的小獵豹撲上來，作勢要咬她。
南非媒體「旅遊者24」（traveller24）昨天報導指出，就在同一周，相同事件在相同地點也發生在1名14歲男童遊客朱萊佛（Isaac Driver）身上。發動攻擊的正是杜爾。
當朱萊佛被攻擊的新聞見諸網路後，劉姓女學生才寫信給「旅遊者24」，講述自己恐怖的親身經歷，事件才得以曝光。信件同時附上當時的影片。
影片中，她在獵豹撲上來的瞬間立刻害怕地蹲下來，抱住園方工作人員雙腿，並且哀哀大叫，令人怵目驚心。
她在信中寫道：「雖然我只是背部、肩膀與手臂受到輕微抓傷，但我還是請教園方工作人員是否應該就醫。園方回答不用，因為獵豹已經接種過狂犬病疫苗。」
當媒體聯繫該公園有關女學生事件時，工作人員拒絕回覆。1060325
(中央社)
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