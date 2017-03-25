反對法國回歸法郎 歐銀官員示警

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歐洲中央銀行（ECB）決策官員維勒魯瓦在今天出刊的訪談中指出，棄歐元回歸法郎將傷害法國的購買力，並增加政府借貸成本。

路透社報導，在這番隱約反對極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）脫離歐元計畫的警告中，維勒魯瓦（Francois Villeroy de Galhau）表示，歐元壓低了借貸成本，免於通貨膨脹。

本身也是法國央行總裁的維勒魯瓦，並未提到雷朋的名字。

他在「法蘭西西部報」（Ouest France）的訪問中說：「擺脫歐元，本幣貶值20%，將代表進口物品成本上揚相同幅度。」

維勒魯瓦表示，歐元區的會員身分讓法國得以從較低的借貸成本中獲利，每年省下300到600億歐元。

刊登在「費加洛報」（Le Figaro）的伊佛普研究所（Ifop）民調顯示，大約72%法國選民反對回歸法郎。1060325

(中央社)