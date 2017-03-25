好老闆徐靜蕾證實 給公司員工2年有薪假

「好老闆」徐靜蕾證實給公司員工2年有薪假。（取自新浪微博＠新浪時尚）

大陸最近瘋傳徐靜蕾讓自家公司的員工帶薪休假2年，引發各界討論，稱她是「好老闆。徐靜蕾今天（3月25日）出席在北京萬達CBD影城舉行的「徐靜蕾：就想給自己下點狠手」電影公開課，證實此事，表示自己經營公司，並不想把攤子鋪的很大，自己又喜歡自由，所以公司常駐員工很少，公司沒有事做的時候，就會讓員工放假，在外人眼中很讚，但80後、90後的員工考量今後的發展，不一定開心。

在這場公開課中，徐靜蕾也分享自己當演員、做導演的心得，以及自導自演新片《綁架者》的困難。她表示，該片是一部尋找自我身份的電影，但不是她的心理投射，強調自己是一個喜歡「簡單粗暴」的人，不會去想太多，并沒有「我是誰」的疑惑。

在《綁架者》之前，徐靜蕾已執導6部電影，但身為導演的她，電影完成後，她不會主動去看片，《我和爸爸》和《一個陌生女人的來信》都是上片10年後，才被朋友硬拉著陪看。但她表示，每部電影都代表了她的一段人生，等到80歲之後，可以回顧這些電影，回憶人生。至於以演員身分拍攝的作品，徐靜蕾也很少看。

(旺報)