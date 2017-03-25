SBL周儀翔蟬聯MVP 感謝教練隊友
第14季超級籃球聯賽（SBL）總冠軍戰第1戰今天在新莊體育館開打，達欣除了拔得頭籌，球員周儀翔也獲頒年度MVP、蟬聯獎項，對此，他感謝教練隊友的信任。
達欣此役以71比61擊敗裕隆，在7戰4勝的賽制拔得頭籌，周儀翔今天貢獻12分4籃板3助攻。
一開賽裕隆的呂政儒和胡凱翔就用三分攻勢讓達欣喊出暫停，隨後達欣的周儀翔跳投，以及林宜輝連續三分外線反超分數，也讓裕隆喊出暫停調整節奏。
除了雙方外線火力全開，施顏宗的火鍋、布拉（Sim Bhullar）的灌籃、周柏臣的硬打，禁區的肉搏戰也讓觀眾頻頻歡呼，雙方一路拉鋸。
最後3分多鐘，達欣的蘇翊傑在籃下掌握時機，打板追成57比57平手，接下來蘇翊傑又妙傳給林冠綸投進三分球，以60比57再度領先。
最後1分48秒，林冠綸再飆進三分球取得63比57的優勢，呂政儒接下來兩次三分外線出手落空，反觀蘇翊傑罰進2球，雖然裕隆的賀夫（Herve Lamizana）灌籃追回2分，裕隆再使出犯規戰術，不過仍無法追回差距。
裕隆執行教練魏永泰表示，打了37分鐘的好球，最後3分鐘沒有守住對方外線、自己的罰球也沒掌握住，要不然士氣會不一樣。
達欣總教練邱大宗指出，「冠綸把握住三分球，所以被放大，其實大家都做好本分，勝利來自於整體。」投進關鍵外線的林冠綸也謙虛地說，最後的三分球吸引大家的焦點，但其實是大家贏下來的。1060325
(中央社)
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