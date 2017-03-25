林威廷敲富邦隊史首轟 中信迷丟回場內

富邦悍將二壘手林威廷今天在新莊球場從中信兄弟投手伍鐸手中，敲出隊史第1支全壘打，這顆價值連城的紀念球，結果被中信球迷丟回場內。

依照職棒觀賽慣例，球打上觀眾席，就歸球迷所有，因此常見有球員敲出紀念性的全壘打，球團費盡苦心，拿著簽名商品交換。

最近一個例子，去年統一獅蘇智傑敲出生涯首轟，被球迷用「美技」在觀眾席接下，球團用了簽名球棒、簽名球衣、簽名比賽用球，才換回這一顆絕無僅有的紀念球。

但職棒場邊還有一個慣例，對手球隊球員打出來的全壘打球，在死忠球迷眼中，寧可把它丟回場中。

這個例子今天就出現在林威廷的這支全壘打，聯盟開幕戰史上的第4支滿貫砲、富邦悍將隊史的第1支全壘打，打進了左外野的中信兄弟加油區，結果被中信球迷丟回場內。

聯盟工作人員在賽後轉交給球團，比賽結束後，林威廷把敲出全壘打的這支球棒，簽上名字，連同這顆全壘打球，一併送到球團辦公室收藏，成為隊史的一部分。1060325

(中央社)