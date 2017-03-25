復興商工一甲子 校友共襄盛舉

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新北市復興商工於3月25日、26日舉辦校慶師生聯展。（復興商工提供）

新北市復興商工於3月25日、26日舉辦校慶師生聯展。（復興商工提供）

新北市復興商工於3月25日、26日舉辦校慶師生聯展。（復興商工提供）

新北市復興商工於3月25日、26日舉辦校慶師生聯展。（復興商工提供）

新北市復興商工於3月25日、26日舉辦校慶師生聯展，由於今年是學校60周年校慶，屆時特別邀請畢業傑出校友傅銘傳、譚精忠等知名藝術家，以及活躍於電視圈的藝人王建復、白家綺、黃河回母校共襄盛舉。

復興商工榮獲教育部遴選為「藝術教育貢獻獎」，扎實的美術基礎訓練培育無數的藝術設計人才，數十年來校友散佈海內外各地，成就皆具舉足輕重之地位。

校長王志誠的領導下從基礎到顛峰、從傳統到創新皆展現專業知識與技術的超高水準，近年來學校培育的人像速寫與風景寫生兩個專業團隊，更是培養無數的新銳藝術家，為藝術界培育更多新的生力軍。

今年擴大展出的師生美展，堪稱國內最具規模的學生美術作品展覽，作品涵括：水彩、油畫、素描、水墨、廣告製作、包裝設計、室內設計、攝影、插畫、電腦繪圖等項目，作品琳琅滿目，內容更是結合傳統技術與新科技，求新求變，充分展現復興學子的專業能力與創作天分。

師長們也紛紛展現各人專業領域的作品供學生學習觀摩，特別值得一提的是，引領學校數十年的名譽校長張慧生女士雖已高齡九十五，每日用心創作的油畫作品也共同參展，展現體會藝術人生，活到老學到老的精神。

此外，每年師生美展作品配合台大醫院院區定期展出，透過藝術陶冶讓病人在精神上得到慰藉，達到藝術治療之效，也培養學生用愛關懷人群的精神。復興商工力求創造精緻技職教育，學生刻苦磨練基本能力，建立穩健基石與素養，期望能再造藝術巔峰、創新設計思維、永續美學世紀。

(中時)