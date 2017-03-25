平溪淨山淨溪活動 百人熱血冒雨參與
還平溪山河樂乾淨面貌！新北市平溪區公所今天舉辦「平溪區清山淨溪」活動，邀集平溪、瑞芳、雙溪、貢寮、石碇區清潔隊、在地店家居民、商圈協會、護漁志工及社區發展協會熱血志工，170人冒著大雨兵分三路，沿著孝子山登山步道、南山千階嶺步道、十分羌仔坑道路熱血淨山。此外，不少居民身穿雨衣、手鐵夾樂於穿梭在基隆河岸邊撿拾遺落垃圾，而封溪護魚志工也分頭在河岸草叢及淺灘涉水，撿拾天燈殘骸還給河流乾淨面貌。
「民眾對平溪山林的疼惜表露無遺！」平溪區長陳聖聰表示，居民平日配合公所回收天燈竹框、燈紙，就連當地社區、學校也常辦理淨山活動，將遺落山林的天燈及垃圾清理一乾二淨，此次更為了擴大回收能量，市府及公所再次號召居民及店家參與，更特別把基隆河畔也納入清理路線，盼能在觀光發展與環保生態兩者間取得平衡。
封溪護漁志工潘隆賢認為淨溪意義重大，他表示，河床遍布垃圾不但破壞整片秀麗景觀，也影響自然生態，很開心大家齊心清理河床變得更乾淨，盼日能多多舉辦相似活動，讓傳統文化與環境生態共存共榮、永續發展。
(中時)
關鍵字：平溪
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