對職籃看法 嚴凱泰：大家是否準備好了

超級籃球聯賽（SBL）總冠軍戰今天開打，裕隆集團董事長嚴凱泰除了為球隊加油，也表達對職籃的看法，他認為，大家是不是都準備好了？不是說往前衝就衝。

老牌勁旅裕隆參與過中華職籃（CBA）時代，在SBL曾於第1至3季完成3連霸，第7季再度奪冠，裕隆累計4座冠軍，和璞園是SBL最多冠的保持者，本季試圖重返榮耀。

總冠軍戰在新莊體育館開打，第1戰湧入約3600名觀眾。也在觀眾席加油的嚴凱泰表示，球賽進入最後階段，已經很精彩了，但球場大約是1/2滿，「這種狀況之下要怎麼樣來推職籃，我是蠻擔心的。」

「家父在我出生的同年成立裕隆籃球隊，我不可能不愛籃球。」嚴凱泰表示，他絕對支持籃運加強，但做什麼事情一定要有過程，如果現在去推一個不同的方式，他擔心，如果再跌一跤的話，大家是不是更沒有興趣。

嚴凱泰強調，「我今天不是發表贊同，也不是發表反對，我在發表一個看法。」如果要拉高規格成為職籃，是不是所有7支球隊都想拉？觀眾、廣告、電視台是不是都準備好了？這是他的重點。1060325

(中央社)