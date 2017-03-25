色情塗鴉嗨問呷飽沒 唱五月天合作曲
日本搖滾樂團色情塗鴉今晚登台開唱，以「THE DAY」開場，用台語High問「呷飽沒？」安可獻唱與樂團五月天合作的日文歌曲「Song for you」。
色情塗鴉出道18年，由主唱岡野昭仁、吉他手新藤晴一組成，晚間起連兩天在台北Legacy開唱。昨天抵台，忙完通告行程，抽空參訪中正紀念堂，也逛饒河夜市吃山豬肉香腸，兩人大讚好吃。
以「THE DAY」開場，色情塗鴉大喊「Taiwan（台灣）」；唱「今夜，看不見月亮」時，全場用掌聲打拍子，唱完用中文說「大家好，我們是色情塗鴉」打招呼，引起粉絲尖叫。
岡野昭仁用台語問「呷飽沒？」全場回「呷飽」，再用台語喊「大家好」，接著改說中文「一起High吧」，不忘嘴甜直呼「我們很想你們」、「我愛台灣」，逗得粉絲好開心。
帶來「LiAR」、「愛朝呼喚它的人而去」、「頂尖對決」等歌，唱「悍馬騎士」時全場揮舞毛巾。色情塗鴉用中文誇粉絲「很讚」，大家太棒了、好熱情，笑喊演唱會歌單是為台灣場特別設計，在日本不會出現。
安可唱「Song for you」前，岡野昭仁說，第1次為其他歌手寫詞，是很好經驗，日本與台灣雖有距離，但透過音樂想傳達的心意是一樣的；中間一小段還改唱中文歌詞，引起全場歡呼。五月天因工作行程無法前來，特地送上花籃祝賀「台灣演唱會大成功」。1060325
(中央社)
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