銀髮人力夯聯合徵才　百人媒合率逾五成

銀髮族徵才活動吸引百餘人到場。（葉書宏翻攝）

銀髮族徵才活動吸引百餘人到場。（葉書宏翻攝）

銀髮族徵才活動吸引百餘人到場。（葉書宏翻攝）

銀髮族徵才活動吸引百餘人到場。（葉書宏翻攝）

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心與新北市立圖書館於在新店分館舉辦「點亮銀髮就職力 求職圓夢在市圖」推廣高齡者人力再運用觀念講座活動，同時邀集25家友善廠商現場聯合徵才，共釋出近900個工作機會，其中逾百項中高階職缺薪資上看40K至100K不等，現場投遞履歷共427人次，總錄取人數218人，媒合成功率逾五成。

銀髮人才資源中心余璦君主任表示，據主計總處「人力資源調查」統計，民國105年45至64歲中高齡勞參率為62.42％，較104年增加0.53％，而105年65歲以上勞參率為8.61％，較10年前增加1.03％，顯示銀髮勞動力已漸受業界重視，且銀髮族重返職場較往昔熱絡。

對許多銀髮族來說，退休年齡並非「職場終點」，而是人生下半場勇敢追夢的起點；此次參與聯合招募的25家廠商，都是樂於進用銀髮族的友善企業，主要看重銀髮力經驗豐富、人際關係圓融、忠誠度高等特質，並期許有更多銀髮生力軍加入，再為企業成長締造佳績。

本活動考量到銀髮族的就業需求，不只提供全職工作，也開放許多彈性工時職缺，包括全聯福利中心、統一超商、凱撒飯店、21世紀生活事業、三商行、高創科技、明祥科技等知名企業，開出品保、工程部主管、儲備店長、門市及長期兼職人員各類職缺，足見雇主對進用銀髮力的意願。

徵才廠商表示，銀髮族特質如歷練豐富、處事圓融、擅長溝通且有耐心等是許多企業迫切需求的人才，因此願意以優渥薪資吸引他們再就業；凱撒飯店連鎖公司人資主管更對銀髮族「退而不休」的熱忱深受感動，「現場求職的民眾不少經驗豐富、職場應對得體、健康狀況佳，對於再次投入職場的積極度完全不輸給平時進用的年輕人，的確翻轉了以往對銀髮族工作年齡的偏見」。

現場求職民眾共427位投遞履歷，總錄取人數218人，媒合成功率逾五成，反映出國人對銀髮人力再運用不再侷限於觀念，有越來越多人將之落實於就業行動中。

活動並邀請賽斯基金會張清愛老師主講「創造銀髮族的黃金歲月」，分享銀髮族如何利用自我療癒力，在第二青春期啟動新能量，創造新生命與新生涯；求職民眾王小姐說，講座帶給她很大的啟發，之前認為銀髮族找工作不容易，現在才知道原來心中最大的不安全感是自己畫地自限，突破心防後放下過去，對於找工作不再有那麼多的顧慮，覺得前途一片光明!現場同時舉辦銀髮同樂音樂會、免費頭髮義剪、加line＠好友贈送精美小禮、銀髮樂齡主題書展及血壓檢測等，多樣化活動吸引民眾熱情參與，增添銀髮活力，也豐富活動色彩。

銀髮中心專為銀髮求職者提供客製化一案到底服務，並視個案情況給予職涯諮詢、擬定就業計畫、推介就業訓練等協助，歡迎有就業需求的銀髮族可至銀髮資源網查詢，或電洽銀髮人才資源中心（02）7730-8878。

(中時)