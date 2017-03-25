台中市役所 擔任超過1世紀「市長」職位

古典玫瑰園集團董事長黃騰輝（中）邀請到立委黃國書（右四）、張廖萬堅（右三）、陳世凱（右二）、江肇國（右一）、新聞局長卓冠廷（左一）等人一起為展覽揭幕。（圖／業者）

古典玫瑰園文創團隊邀請東海大學建築系與美術系20位年經藝術家，自3月25日起聯合推出為期2個月的「市長：」展覽。（圖／業者）

擁有百年歷史的「台中市役所」，去年委由古典玫瑰園文創團隊經營，目前已成為台中舊城區超夯的文創餐飲景點。但很多人不知道，創建於1911年的「台中市役所」，其實已擔任超過1世紀「市長」職位！

為此，古典玫瑰園文創團隊邀請東海大學建築系與美術系20位年經藝術家，自今（25）日起聯合推出為期2個月的「市長：」展覽，將引導觀者想像一棟建築物、一個空間，如何記錄整個大環境的歷史脈絡。

古典玫瑰園集團董事長黃騰輝表示，台中市役所可說是台中市的正式誕生地，1920年，台中市首任日籍市長金子惠教，就是在此宣誓就任！台中市役所去年委由古典玫瑰園經營，建物2、3樓的獨特藝術空間，已陸續展示6檔精彩展覽。

黃騰輝表示，台中市長林佳龍積極推動舊城觀光與展現文化新生樣貌，台中市役所就是一個深具代表性的場域，古典玫瑰園文創團隊與東海大學產學合作，提供給年輕藝術家一個展現的舞台，也注入新時代的藝術與文化。

今日開展邀請到市長林佳龍、文化立委黃國書、張廖萬堅，市議員黃馨慧、李中、王立任、陳世凱、江肇國、蔡雅玲、張玉嬿及新聞局長卓冠廷等人一起為展覽揭幕。

古典玫瑰園經營團隊自今（25）日起至5月25日，邀請東海大學建築系與美術系20位年經藝術家聯合推出的「市長：」展覽，不僅揉合理性的都市想像，也柔軟探討看不見的歷史氣息，年輕藝術家以獨特的敘述方式、媒材與表現手法交雜出空間、美學與歷史的對話，不同領域的腦袋碰撞不同時間的建築，映現了新舊融合和多元想像。

策展人之一的劉克峰（第13屆威尼斯建築雙年展臺灣館策展人）表示，本次展覽以有趣、跳躍、模擬的思考模式，關注城市的多種面向，例如建築系學生林韋憲以自身立場，站在市長的立場，為都市的過去現在和未來，作出都市想像，觀者鑽入侷促的空間時，感受到限制與對現狀的掙扎，續以梯子攀爬並探頭瞭望彷彿實踐著對都市的參與想像，如市長探查般，把每個市民內心更美好的模型願景表現出來。

藝術家楊寓寧則藉生活中易被忽視的小物件呈現出透明的生命感，總在雨季大量出現又迅速的飛蟻，徒留下大量的翅膀，無人知曉地消失，如同市役所代表的歷史文化，似也毫無聲響的飄散，需要人們重新敏銳觀察。

黃騰輝指出，台中市役所擔任超過一世紀的「市長」職位，默默承受整個城市的興起，每道裂縫、磚瓦都說明了日治時期以來台中的歷史意義。

如今市役所蛻變成為新的藝文空間，與東海大學的建築人與藝術家合作建立起新的對話，用創作來想像這個都市，用思維來創建都市的未來樣貌，觀看市役所與大環境的發展與變化。

(工商)