綠黨王浩宇：年輕人支持台獨比例高 但更多人窮忙只希望結婚生子
綠黨桃園市議員王浩宇於昨（24）日接受中評社訪問時表示，台灣年輕人雖然支持台獨比例相對較高，但有時間關心政治，願意在這個議題表態的年輕人，比例還是不高。
王浩宇強調，台灣支持獨立或急獨比例，其實不高。年輕人支持台灣獨立比例，相對其他年齡層比例是偏高，但年輕人真正關心這議題，老實說不高，通常是網路風向。
他說，整體年輕人支持台灣是主權獨立國家，希望有更多國際空間，相對其他年齡層是比較高，但年輕人真正關心這個議題，綜合來看，還是不高。
王浩宇說他接觸許多夜市擺攤年輕人，者擔任店員工作，都遇到生活壓力，有時間精力關注台獨還是少數，甚至不在意到底能不能台灣獨立。
王浩宇分析，年輕人支持台獨的比例雖然與其他年輕層相比明顯較高，但同時也面臨窮忙等生活問題，更多的年輕人根本無暇去思考是否支持台獨，而是單純希望能吃飽、買房子、結得起婚、生孩子。
不過他強調，年輕人支持台獨的網路聲音確實很大，也不容忽視這群人的聲音。
(中時電子報)
關鍵字：王浩宇
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