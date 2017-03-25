南華大學21周年校慶 特邀牛津大學皇后學院合唱團來台開唱

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英國牛津大學皇后學院學生在來台開唱，明天將在高雄佛陀紀念館大覺堂演出。(高錦如攝)

高錦如/嘉縣報導

南華大學為慶祝創校21周年，分別在昨、今日舉辦「星雲大師一筆字書法展」、校友回娘家等慶祝活動，更力邀英國牛津大學皇后學院合唱團來台開唱，團員今晚在嘉義市小試身手，獻唱「月亮代表我的心」、「鳳陽花鼓」等知名歌曲，高低音轉換流暢，讓聽眾為之驚艷。

英國牛津大學皇后學院合唱團明天下午在高雄佛陀紀念大覺堂演出，南華大學民族音樂系也將演奏古典樂曲，帶給大家一場融合中西文化的音樂饗宴。

(中時)