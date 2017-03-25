歐盟成立60年 領導人重申共同未來承諾
歐洲聯盟領導人今天在慶祝歐盟成立60周年的羅馬特別峰會上，對沒有英國的共同未來重申承諾。
法新社報導，就在英國啟動脫離歐盟的數天之前，歐盟其他27國召開會議，在卡比托利歐山（CapitolineHill）簽署一份新宣言；歐盟6個創始國1957年3月25日即在卡比托利歐山簽署羅馬條約（Treaty of Rome）。
歐盟領袖簽署的羅馬宣言（Rome Declaration）宣布，在變動中的世界，「歐洲是我們的共同未來」。
羅馬宣言也首度正式提及所謂的「多速」（multiple speeds）歐洲，也就是若干國家推動一些重要議題時，其他國家可不參與，這個構想由法國與德國推出，但許多歐盟東部國家反對。
法國總統歐蘭德（Francois Hollande）說，從羅馬傳出的訊息是「在一起，我們更強大」，德國總理梅克爾（Angela Merkel）則盛讚這是「歐洲偉大的一天」。
歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）堅稱，歐盟可安然度過近來的風風雨雨。1060325
(中央社)
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