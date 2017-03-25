陳德銘：中國還沒有考慮加入TPP

中國大陸前商務部長陳德銘今天指出，跨太平洋夥伴協定（TPP）的標準對很多開發中國家來說偏高偏嚴了，例如對國有企業的限制很大。就他所知，中國還沒有考慮加入TPP。

澎湃新聞報導，在博鰲亞洲論壇2017年年會中，陳德銘受訪時，做上述的表示。

陳德銘說，TPP的規則是美國等12國制定的，美國當時簽訂的時候說「中國先不要進來，等我們談完了再讓中國接受我們的規則」。他說：「美國不要了給中國，中國會加入嗎？」。

另外，有關一帶一路戰略操作，陳德銘指出，「一帶一路」是一個整體戰略，具體操作的時候必須在一個個國家之間有共同的看法。有些東西是雙邊的，有些東西是區域和多邊的。

他舉例，鐵路等交通建設就必須是多邊的，鐵路不能開到一個國家就不往前開了。一些貿易、基礎設施、能源投資是可以雙邊的。

陳德銘認為，一帶一路戰略應該是「兩個輪子」一起走，多邊區域合作和雙邊合作應該是一起的。1060325

(中央社)