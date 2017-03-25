海上漂流56天 菲律賓漁民獲救
一名菲律賓漁民的母親今天說，她的兒子因暴風雨緣故在公海漂流了近兩個月，靠著喝雨水活下來，期間曾經無助地看著舅舅在自己身旁死去。
巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）「郵報」（Post Courier）引述當地警方說，一艘漁船3月9日發現21歲的羅蘭多．歐蒙高斯（Rolando Omongos）漂浮於公海中，他的船上沒有任何食物。
報導說，羅蘭多既虛弱又傷心，醫生檢查了他的身體狀況，並在安排他回家時將他留在巴紐新不列顛島（island of New Britain）的船上。羅蘭多的漂流考驗共持續了56天之久。
羅蘭多的母親、也是死者的姐妹說，一月的一場暴風雨讓羅蘭多和他的舅舅雷尼爾．歐蒙高斯（Reniel Omongos）失去了他們的主漁船，兩人只剩下一艘沒有油、沒有食物、也沒有捕漁工具的小船。
她從菲律賓聖托斯將軍市（General Santos）港口透過電話告訴法新社：「羅蘭多告訴我，他們一星期以後就說不出話了，我的兄弟不久後死了。我兒子說，他哭了，但卻沒有眼淚。」
她說：「他告訴我，也許會有船過來救他們，所以他把舅舅的遺體留在船上，但卻什麼都沒有，他只好在遺體開始發臭時，把它丟進海裡。」（譯者：中央社周慧盈）1060325
(中央社)
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