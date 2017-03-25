戰鬥民族這樣看台灣 她用國語回：和日本人差不多

「不要鬧工作室」近來於俄羅斯進行街訪，詢問當地人對台灣了解多少。(圖/翻攝自YouTube熱門影音頻道「不要鬧工作室」)

「不要鬧工作室」近來於俄羅斯進行街訪，詢問當地人對台灣了解多少。(影/取自YouTube熱門影音頻道「不要鬧工作室」)

時常邀請外國人來分享對台灣觀點，YouTube熱門影音頻道「不要鬧工作室」，近來推出一支新影片，將場景拉到俄羅斯，詢問當地街頭民眾對於台灣的看法；結果有人知道，也有人不曉得，更有在地人用國語回答，「我覺得台灣人跟日本人差不多。」引起不少網友討論。

「不要鬧工作室」近來於俄羅斯進行街訪，詢問當地人對台灣了解多少。結果有不少俄羅斯人都知道台灣，有人就表示，她的國語老師是台灣人，對方常介紹台灣歷史、氣候、有名的地方，所以自己很喜歡台灣。還有一名俄羅斯女子全程用國語回答，她認為台灣人和日本人差不多，而最近自己更對台灣的音樂產生興趣，很喜歡台灣樂團「棉花糖」。

不過，也有俄羅斯人完全不了解台灣，還有人表示台灣是中國的一部分。片中還訪問到，一名在俄國街頭的澳洲女子，其指出自己對台灣一無所知，但她建議可以有更多的宣傳，透過歷史、漂亮的照片去吸引人來台灣。

有趣的是，片尾訪問一名司機，向他問道，「台灣人覺得俄羅斯人車廂後面都有球棒，你有嗎？」對方則回應，沒有球棒只有一把刀，並詼諧地解釋，「但哥的刀不是砍人的，是修東西的。」

(中時電子報)