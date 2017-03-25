藥檢未過 紐約尼克中鋒諾亞禁賽20場

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美國職籃紐約尼克隊（Knicks）中鋒諾亞（Joakim Noah）因未通過藥檢，今天被職籃聯盟NBA無薪停賽20場。他是法國傳奇網球明星亞尼克．諾亞（Yannick Noah）的兒子。

諾亞自上月動過左膝手術後便未再出賽，NBA宣布，他在選擇性雄激素受體調節劑（Selective AndrogenReceptor Modulaltor LGD─4033）檢測結果中呈陽性反應。

這種禁藥對人體產生的作用，與同化類固醇（anabolic steroids）相似。

諾亞的禁賽令將從他身體狀況能夠勝任的NBA例行賽或季後賽第一場賽事開始計算。1060325

(中央社)