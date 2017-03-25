客運超速釀禍？ 全案仍待技師鑑定
基隆市15歲蘇姓女學生23日同班同學及妹妹搭乘基隆客運，疑似車速過快導致重心不穩撞上中門，車門突然開啟飛出車外遭公車輾斃，檢方昨天前往瑞芳交通分隊前勘驗車體，調派另一台同型號公車比對，發現公車車曲手移位，但無法確定究竟是被撞壞、還是原先沒鎖緊，全數疑點仍待專業鑑定技師鑑定結果出爐才會得知。
檢方但調閱公車行車紀錄，發現車速一度高達72公里，但該路段經常發生重大交通事故，所以限速50公里明顯超速，事發當天就依業務過失致死罪嫌移送地檢，昨天檢方也諭令司機5萬元交保。
(中時)
關鍵字：基隆客運
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