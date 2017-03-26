死亡也斷不開的好感情 小S在餐廳大方抱他骨灰
韓國玉女演員李恩珠演出過《火鳥》、《太極旗飄揚》等劇，在2005年選擇上吊自盡，得年25歲，上月為她過世12周年忌日，韓媒報導，李恩珠過世後，閨密金素妍扛下照顧李媽媽的責任，連續12年總帶著公司員工和李母一起吃飯，替她盡孝道，足見兩人連死亡都斷不開的真摯情感。
而在台灣演藝圈中，許瑋倫2007年因車禍喪生，在親友心中留下無限遺憾，2014年媒體報導，王心凌連續7年都會到許瑋倫家過年，找許家兩老熱鬧熱鬧，每逢許瑋倫冥誕，她生前好友楊丞琳、林依晨、李威等人也總會發文悼念，去年11月陳亦飛求婚成功，不忘在微博說：「我和維維的婚禮，一定會留一個位子給你（許瑋倫）。」
大炳2012年病逝北京，前年其弟小炳上《康熙來了》，語出驚人說：「其實我今天有帶我哥來」，解釋將哥哥骨灰放在香水瓶中隨身攜帶，而小S也見怪不怪說：「他們全家人很喜歡帶著大炳的骨灰趴趴走。」透露有次邀大炳爸媽聚餐，他們便帶著大炳骨灰同行，小炳則補充說：「大、小S當時非但不介意，還上前擁抱骨灰罈。」
去年終於認了萬年緋聞男友KID的許維恩，今年1月忽然發文說：「我又來看你了」，透露至今仍沒忘記前男友楊明學的忌日，兩人交往時曾合體演出王菲《旋木》MV的男女主角，留下永恆合影，2004年楊明學因癌逝世，得年24歲，震撼音樂界，如今楊明學已過世13年，許維恩仍每年都會抽空探望他，讓許多粉絲相當感動。
(專題報導)
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