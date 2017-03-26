比小龍女報警抓母還驚嚇！他為朱茵揚言弒父
香港女星吳綺莉與女兒「小龍女」吳卓林相依為命，近年屢傳與女兒不和，繼2015年因為涉嫌虐打與藏毒被捕，震驚香港演藝圈，最後吳綺莉出面澄清是誤會一場，亦獲得警方銷案處理，讓事情告一段落。豈料近日又爆出17歲吳卓林報警抓母，指控吳綺莉涉嫌恐嚇。
俗話說家家有本難念的經、清官難斷家務事，演藝圈家庭失和案例屢見不鮮。最令人印象深刻的，莫過於前香港天團Beyond成員黃貫中，2013年突然在微博發出長篇文控訴父親家暴，並警告父親別再對母親與老婆朱茵動手，否則怕自己成為自己的殺父仇人，弒父宣言震驚各界。
黃貫中當時發文：
「爸請原諒我，酒色女人都不是大問題，我可忍受，但你打媽媽，拿起大菜刀一刀刀砍，那時我們三兄弟才八到十歲，我無數次希望你會對媽溫柔一點，然後媽媽就原諒你，那多好！可惜你偏是一個心胸狹窄，只會活在過去零丁點風光的色老頭，就算媽有錯過，她也為你生了我們三兄弟，也熬過不少了吧？跟你聊天幾乎每次你都把所有錯推在媽身上，把媽說成早死早着甚麼的，希望她死？爹，你知道嗎？我是很敬重又痛恨你的，如果你年事不高，我就早揍你一頓甘了，要是你敢再令我家人難受的話，我會手刃你，我體內有一半是你的基因，我叫它們為垃圾基因。若你想再打我老母，我老婆，我怕自己會變自己的殺父仇人，我真係冇法唔×爆這世界，各位朋友，爸爸媽媽，對不起！百行絕不能以孝為先，隨便看看我們四周就明白！」
黃貫中激烈言詞引來網友關心，他隨即回覆：「沒事，做一個男人而已。」不過也因為黃貫中父親年事已高，不太可能看微博，導致此舉被質疑炒新聞的揣測。
(專題報導)
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