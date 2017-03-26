埔里鎮自製動畫霾哥來了首映
由大埔里地區鄉親贊助協力的第一部偶劇動畫《霾哥來了》，25日於埔里鎮立圖書館首映，導演魏閤廷、美術師吳豫潔等人在會中說明製作動畫辛苦的歷程，並邀請來賓跳「好空氣舞」，宣告動畫上線，讓各界免費授權，盼望PM2.5空汙減量的環境守護種子，能在每一個人心中深耕。
畢業於南藝大動畫所的魏閤廷，兩年多前搬至埔里定居，原本以為大家口中「好山好水」的山城，空氣應當清新無比，沒想到因為盆地地形，空汙危害，甚至比台中、彰化等工業大城鎮還差，她參與埔里PM2.5空汙減量自救會各項宣導活動，行動劇中許多精緻看板可窺見她的創意與筆觸，因本身專長為動畫製作，他向埔里「山里好巷」書房老闆林佳穎提議拍一部空汙防治宣導動畫片。
但動畫片耗時、耗力，甚至還要耗費大量資金，團隊又不想靠政府的力量，這部動畫起初難產，林佳穎提議透過群眾募資的方式，補足資金缺口，辦過數場動畫製作說明會，並承諾資金透明公開，小額捐款陸續到位，25萬元達標，魏閤廷等人開始一格一格拍攝動畫，歷經4個月，終於完成一部7分鐘短片。
魏閤廷指出，《霾哥來了》動畫片裡主要的角色係以鋁線及塑鋼土做可調骨架，再以瓦楞紙做軀幹、紙黏土形塑表情，而反派角色「霾哥」，則是用鋼絲刷組成，營造空氣汙染骯髒糾結的視覺感，劇情是透過小女孩與男孩的視角，看霾哥如何在人體裡作怪、霾哥的來歷，最重要的是要告訴觀者，如何跟霾哥永遠說掰掰，只要人們少焚燒，自然可以安心大口呼吸。
超過120位大小贊助者，催生了《霾哥來了》這部短片，製作團隊在募資之初即說明拍攝影片目的是為公益，因此會將影片上傳FB或Youtube，免費授權讓各個中小學、機構用來教育宣導，希望防治空汙的種子能深埋人心，讓霾哥們「賣擱來啊」。
(中時)
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