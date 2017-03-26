華山獨老遊泰雅渡假村
對獨居長輩來說，無法與家人團聚或一同外出遊玩，是不可言喻的感嘆，華山基金會為讓南投縣內的三失（失能、失智、失依）長輩感受到社會溫情，舉辦106年度「老人春季郊遊」，邀請縣內200多位長輩至泰雅渡假村遊玩。
集集鎮未婚獨居的88歲林爺爺自幼家貧，從來沒有去過遊樂園，知道這次華山舉辦春季踏青要到「泰雅渡假村」感到相當興奮。林爺爺說：「以前遊樂園是有錢人去的所在，沒想到我也能有可以去」。在華山基金會的義工帶領下，長輩們友人搭乘遊園車賞花、還有人坐上海盜船、更有人在碰碰車區尬車，大家都在園區內度過歡樂的一天。
華山基金會指出，社會形態轉變，三代同堂的家庭相當稀少，南投縣許多老人的年輕子女，多在外縣市工作，獨居在家的長輩，因為欠缺陪伴，心情抑鬱，連帶影響身體健康，社工們帶著老人出門透氣踏青，能抒解他們對生活上的無助感，也因同儕之間的情感交流，重燃起生命之火。
華山基金會在全台服務近21000位弱勢長輩，每年舉辦免費春、秋兩季踏青及登高活動，讓弱勢長輩外出走動、提高人際互動，促進社會參與。基金會社工表示，老人服務需要更多愛心參與，期盼「鄉親助鄉親」，一同加入關懷行列，「因為有您，送愛到家」認助計畫，每月1250元（因為有您），有意支持的民眾可來電（049）2314922賴先生。
(中時)
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