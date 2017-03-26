《時來運轉》拓荒者拚晉級 拿湖人當祭品並不難

利拉德(右)、麥科倫是拓荒者最犀利的兩把槍。(美聯社資料照)

波特蘭拓荒者將於27日上午9點30分前往客場遭遇湖人，雖面臨連兩天出賽的體能考驗，拓荒者卻有非贏不可的壓力，畢竟他們暫居西區第9，為了搶下西區晉級季後賽最後門票，拓荒者必須全力擊敗近況低迷的湖人。

其實本季拓荒者打湖人很有心得，前3次對決都由拓荒者取勝，平均勝分也達12.3分，甚至勝分最多的對決，就是1月11日在湖人主場之戰，當時拓荒者108比87狂掃湖人，可見拓荒者很清楚如何對付這批年輕湖人球員。

拓荒者的主要贏球武器除了位居聯盟第6的平均得分(108.1分)，更有「雙衛」利拉德、麥科倫的凶猛火力，其中場均26.9分、5.8助攻與4.8籃板的利拉德，3月更是火力全開，已有7場比賽得分破30，與火箭哈登並列聯盟最多。

季中從金塊交易過來的紐基奇，更帶給拓荒者相當大的內線助益，他在拓荒者平均可拿14.3分、9.9籃板與1.9火鍋，比起季初待在金塊的8分、5.8籃板與0.8火鍋進步不少，也讓拓荒者至今仍保季後賽晉級希望。

目前拓荒者33勝38敗，跟西區第8金塊(34勝37敗)僅有1場勝差，所以剩下11場例行賽，必須每場都要搶勝，面對早跟季後賽宣告無緣的湖人，拓荒者更是不想錯過這個追近金塊的最佳時機。

湖人後衛羅素雖具天分，卻在場內、外發生不少狀況。(美聯社資料照)

反觀湖人最近10場輸了8場，也才結束6連敗窘境，問題還是包含羅素、英格拉姆、克拉克生、蘭道爾、小蘭斯等新秀，成長速度比想像中還慢，尤其2015年榜眼羅素，場內、外都出現脫序行為，讓湖人總教練華頓大為頭痛。

湖人很早就擺明「不跟你們玩了」心態，先是刻意讓盧爾丹、莫茲科夫兩名全隊薪水最高前兩名球員休兵到季末，接著只讓新秀打大部分時間，好聽的講法是以磨練與培養為主，實際上就是抱定本季又要努力擺爛。

如今東區確定籃網墊底，西區則看最近同樣正在擺爛的湖人、太陽兩隊，到底誰能「如願」墊底，就算27日遭逢連兩天出賽的拓荒者，湖人恐怕只抱持不要輸太多的消極心態，假使再遭拓荒者痛宰，一點也不意外。

(中時電子報)