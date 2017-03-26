草屯同德家商畢業成果展
草屯鎮同德家商，25日在餐旅大樓及活動中心辦理畢業成果展，立法委員馬文君表示技藝教育除了能擴大學生的學習領域，對技藝有興趣的學生，可藉此發揮潛能，透過同德專業技能的教導，對未來的人生規劃將有莫大幫助，期勉家長共同關心下一代，讓他們能快樂學習並擁有一技之長。
同德家商校長林元貴表示，教育的各階段，除了基本的學程和生活知識外，技職教育最能提供學生職業生涯試探，是同德教育極為重要一環，學生們在校的學習成果，取的高中職學程證照，打下良好的基礎，並成為終生受用的專長，對於日後就業有著莫大意義。
同德家商此次的畢業成果展，共有餐飲、時尚造型、流通、動畫、觀光、食品、應外、汽修等八個科系參與，共同以【飛翔】為畢業展的主題，分別以金雞飛翔─香傳千里、「翼」想天開、傳遞幸福，心飛揚、飛翔＝光芒乍現、讓青春展翅飛翔、烘動同德，飛翔國際、一口英語躍國際，為夢想昂首飛翔、工業４.0汽車機械再昂首飛翔等主題來顯現成果，在餐旅大樓以動、靜態的方式來展出，而時尚造型科更是運用環保素材來妝扮以飛翔為主軸，各班呈現戰翼、捕夢網、囍遊記、天馬行空、逆光、花翼羽艷、迷惑波光、Free Styl等主題以走秀的方式交構出力與美的畫面。
同德家商董事長謝招宏指出，時代進步下，證照取得日漸重要，已有許多學生都擁有1至3張證照，不僅是對學生的肯定，同時也是未來求職的保障，期盼所有的學生在未來繼續加強自身專業能力，在工作崗位上努力表現，將學校所學技能知識用於社會。
(中時)
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