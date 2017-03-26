反彈！海外KMT不滿被「冷落」

國民黨海外黨部籲中央勿將海外視為「理所當然」。(資料照片/陳子巖攝)

國民黨主席洪秀柱訪美期間，受到海外黨部的熱情歡迎與接待。(資料照片/陳子巖攝)

在國民黨中央大幅增加黨代表名額的情況下，海外黨代表卻被「凍結」，海外黨部對黨中央的刻意冷落，紛表不滿，並將有所反彈。

國民黨駐美總支部於近日指出，黨中央在最近的中常會中決議將今年的黨代表大會的黨代表名額大幅增加，唯有海外黨代表名額遭到「凍結」，仍維持上屆全會的100席名額，引發抗議聲浪。

據指出，4年前，國民黨19全的黨代表總共有1241席，但今年國民黨20全的黨代表決議增至1535席，增加幅度超過3成以上，創下空前紀錄。這其中，以黃復興代表增幅最大，從101席增至278席最為驚人，全台各地區地方黨代表從900席增至1097席，就連在大陸台商黨代表亦從40席增至60席，僅有海外黨代表維持不動，遭到冷落。

駐美總支部常委與所屬各分部常委於近日舉行第一次的常委聯席會中，對黨中央「凍結」海外黨代表的作法，曾多有討論，並也有所批評。會中，出席常委坦言不滿黨中央冷落海外的偏頗做法，並質疑黨中央只是把海外黨部當成「收銀機」而已。

海外分支黨部常委指出，在國民黨黨產被執政的民進黨無情凍結與追殺而發不出黨工薪水的危難情況下，洪秀柱主席於今年初到訪美中西各大僑社，海外各黨部踴躍捐輸逾50萬美元的特別黨費給黨中央紓困。洪秀柱主席對美國舊金山灣區黨部的熱烈捐輸感動至極，並表嘉許。但是，黨中央在全面增加黨代表席次的情況下，唯獨「凍結」海外黨代表席次，這是對海外黨部的「潑冷水」與「歧視」。

出席常委聯席會常委指出，黨中央如果不重視海外黨部、冷落海外黨部，恐將對這次黨主席選舉造成不利後果，「海外選票可能投不下去了，也不必投了」。

與會部分常委強調，「洪秀柱主席與黨中央應正視海外黨部長期在海外對中國國民黨和中華民國的貢獻和重要性，勿輕忽海外黨部而視為理所當然。」

列席這一常委聯席會的海外中央委員趙川三、鍾維君和張人睿亦認為，海外黨部應向黨中央反映，盡量再予爭取。

近日以來，海外黨部對黨中央的凍結海外黨代表名額已紛紛透過各種管道，包括向中常委黃志雄、李昭平、沈慶光、柯貞竹等尋求補救。海外中央委員趙川三表示，「他們已經答應在下星期中常會上為爭取海外增加黨代表名額作努力」。

(中時電子報)