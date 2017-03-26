NBA》「這次可不是輪休」詹姆斯眼睛受傷
騎士隊25日以112-105擊敗黃蜂，主將詹姆斯攻下32分11助攻，但是遭到黃蜂隊頑強抵抗，詹姆斯數度被撞倒在地，右眼還被抓傷，導致下場比賽可能缺陣。詹姆斯說：「我的右眼視力一片模糊，這回我可不是找藉口輪休。」
詹姆斯在第3節末上籃時被黃蜂隊蘭姆伸手打傷了眼睛，但他末節又回到場上，被黃蜂隊吉爾克里斯凶狠的犯規撞倒。即使只剩1隻眼睛，詹姆斯還是2罰中1，全場罰16次中14球，這是他本季上罰球線最多次的一場比賽。賽後詹姆斯給主場黃蜂隊的醫生看過，確定是角膜刮傷。
騎士總教練泰隆盧表示，這是他看過詹姆斯被撞得最慘的比賽。控衛厄文說：「我不想看到自家兄弟被撞得那樣慘，但是季後賽快到了就是這樣，比賽只會更加激烈。我們要避免被禁賽，不過關鍵時刻我們還是得出來挺自己人。」
(中時電子報)
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