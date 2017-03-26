NBA》單場狂轟70分 戴文布克歸功布萊恩
太陽隊後衛戴文布克對戰塞爾提克獨得70分，是聯盟史上第6位達成這項壯舉的球員。賽後戴文布克歸功於前湖人球星布萊恩(Kobe Bryant)給他的啟發。布萊恩曾說：「一般人認為單場30分就很多了，但我覺得100分才算多，這就是我與其他人不同的地方。」
戴文布克上季才在NBA登場，季末與他的偶像布萊恩交手過1次，布萊恩還贈送一雙球鞋鼓勵他。布萊恩賽後笑說：「他沒這麼容易擊敗我的，不過我很高興看到布克這麼積極，讓我想起我自己當年挑戰喬丹的時候。」當天布萊恩只打了20分鐘，戴文布克打了40多分鐘並且攻下28分，布萊恩在送給布克的球鞋上寫著「成為傳奇吧」。
戴文布克攻下70分之後，布萊恩立刻在推特發文祝賀，也證明他自己慧眼識英雄。太陽隊球員在休息室都歡欣鼓舞，不過綠衫軍的克勞德(Jae Crowder)挖苦說，「沒看過輸球還這麼開心的。」當天太陽隊確實以120-130敗給塞爾提克，戴文布克反嗆說「你根本守不住我」，克勞德則放話「我們明年再戰。」
(中時電子報)
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