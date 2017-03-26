《全球星期人物》華盛頓菁英沼澤的滑溜人物 FBI局長柯米

現任美國聯邦調查局局長柯米(James Comey)。(圖/美聯社)

2013年10月28日，聯邦調查局第7任局長柯米(中)就職典禮，他的老婆Patrice Comey(右)也出席參加。左為當時總統歐巴馬。(圖/美聯社)

James Comey testifies about the White House, Russian hacking and Trump's wiretapping claims

去年11月美國總統大選前1星期，希拉蕊電郵事件幾乎已經被選民淡忘，就在這關鍵時刻，聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)緩緩丟出一顆得分球，重新調查希拉蕊的電郵案，不管當時查出或查不出什麼結果，都讓兩黨候選人希拉蕊和川普的膠著民調，立刻產生戲劇性的變化。延續到大選後，柯米的作風依然高調，如果要比爭議性，他和川普兩人恐怕在伯仲之間，FBI最近正在調查的川普政府與俄羅斯關係，柯米連續2次打臉川普，證實俄國確實干預美國大選選情，政府幕僚與俄聯手揭底希拉蕊，新聞風暴一波接一波，川普曾說柯米比他有名，如今柯米確實又成為新聞鋒頭最健的話題人物，和狂人川普相比，不惶多讓。

柯米1960年出生在紐約州揚克斯(Yonkers)，之後在紐澤西州艾倫岱爾(Allendale)長大，大學期間專主修化學和宗教，後來在芝加哥大學法學院獲得法律博士，1985年取得博士後，他先在曼哈頓地區擔任法官助理，1987年進入美國司法部，2002-2003年，他擔任紐約南區檢察院的檢察官，政治事業版圖逐漸打開，2003年12月至2005年8月，擔任小布希政府的司法部副部長。2013年9月，擔任歐巴馬政府的FBI局長，今年1月川普正式上任以後，原本任期10年的柯米並無意請辭，川普也因為「幫助勝選」將他留任至今。

CNN評論員Juliette Kayyem形容柯米是「謎樣人物」，因為他的政治立場，過去曾經是共和黨員，後來成為無黨籍。總統大選前他重啟希拉蕊電郵案，造成轟動，如今又證實川普陣營幕僚與俄國聯手，起底希拉蕊，他在政治上動作頻頻，因此他的個人動機和傾向都一再讓媒體好奇，每每出手總是受人矚目。

柯米的私人生活是較少為人所知的，他和妻子Patrice Comey (或Patrice Failor)都就讀於維吉尼亞州威廉與瑪麗學院(William and Mary College)，1978年，同樣都是大一新鮮人的他們在學校認識，而後進一步交往，譜出同窗戀情，然後在1987年結婚，之後總共生了6名小孩，但有其中1人不幸過世，因此育有5名子女，分別是Abby、Claire、Brien、Kate和Maurene，其中，女兒Maurene和父親一樣，走上法律之路，就讀哈佛法律學院。

他們不幸夭折的兒子Collin Edward Comey，是在1995年，因感染B型鏈球桿菌，出生9天後，就在醫院不幸過世，Patrice因為這起悲劇事件，還在當時的報紙專欄，鼓勵婦女應該在懷孕期間就做產檢，確認胎兒是否感染B型鏈球桿菌。

柯米在接受雜誌專訪時，曾經提到，妻子Patrice始終不喜歡紐約的生活，婚後兩人曾經為此協調，移居維吉尼亞州北部一段時間，因為他們都希望住在一個可以快樂地把孩子撫養長大的地方。雖然最後還是因為柯米工作的關係，他們又回到了紐約生活。2013年柯米獲得歐巴馬提名為FBI局長時，他更感性的將成就歸功於老婆Patrice。

令人驚訝的是，他的財產在當時被媒體爆出，身價至少超過1,100萬美元(約新台幣3.3億元)，光是對沖基金的操作，就大約獲利300萬美元(約新台幣9100萬元)。另外，還有他和妻子共同投資的埃克森美孚、Hormel食品等多家公司股票，金額也高達500萬美元(約新台幣1億5千萬元)，堪稱是川普富豪幕僚的一小成員。

(中時電子報)