「龍王案」翻版！心靈講師「私處滴蠟輔導」比A片還誇張

根據警方調查，34歲男子吳東融涉嫌開班授課心靈課程，利用女學員對他的信任伸出魔爪。（翻攝自臉書）

根據警方調查，34歲男子吳東融涉嫌開班授課心靈課程，利用女學員對他的信任伸出魔爪。（翻攝自臉書）

根據警方調查，34歲男子吳東融涉嫌開班授課心靈課程，利用女學員對他的信任伸出魔爪。（翻攝自臉書）

34歲男子吳東融在北市開班授課，講授心靈相關課程，涉嫌利用女學員們對他的信任在汽車旅館內安排「課後輔導」，對女學員指姦、性侵甚至在私處滴蠟油，已有5名女學員報案，警方懷疑人數恐逾20人，宛如「龍王案」翻版，警方呼籲被害人勇於出面提出告訴。

警方調查，吳嫌高職畢業，退伍後從事廚師相關工作，多年前參加心靈講座，突然奇想自創心靈課程，在北市開班授課改行當起「老師」，教導如何實踐夢想、建立自信，讓自己最大的潛能發揮，學員人數逾300人，個人臉書超過一千個追蹤者。

吳嫌的心靈講座收費不低，15堂課費用約1至2萬元。去年6月，就讀於國立大學碩士班的女學生「小云」（化名）與另6名女學員一起到新北市某汽車旅館進行「課後輔導」，他要求學員們將「心靈寶石」放在額頭、肩膀、胸部等處，只要石頭掉落就會被叫到浴室內加強輔導。

吳嫌輔導方式令人咋舌，他稱私處為「海底輪」，要求小云在私處滴蠟油，小云忍受不了大喊「不行了！」吳嫌改稱「我來幫妳滴！」最後演變成指尖，最後性侵得逞，吳嫌對女學員表示，「這樣的方式可以心靈沉澱！」

去年12月，吳嫌再度約女學員到汽車旅館「課後輔導」，新增裸體油壓課程，結束後，吳嫌邀約「茉莉」（化名）加強輔導，在茉莉住家內性侵得逞。

據了解，吳嫌犯行類似「龍王案」翻版，龍王蘇建華利用「宗教信仰」欺騙女信徒，吳嫌則以心靈交流欺騙女學員，至少有5名女學員報案。吳嫌在臉書中獲得不少學員愛戴，不少學員都稱讚他的課程好有深度，「從老師身上學到一些東西，感謝老師！」

吳嫌到案後向警方供稱，「都是兩情相悅，對方一喊停我就停手！」警方對於吳嫌供詞持保留態度，訊後依妨害性自主罪嫌移送法辦，新北地檢署聲請羈押獲准，本月初再聲請延押亦準，檢警呼籲，被害人勇於出面，指控吳嫌的惡行。

(中時)