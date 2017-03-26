全美「最胖城市」排行榜出爐！
三月是全美營養月，根據一項研究調查報告顯示：今年全美最為肥胖的都會城市是由密西西比州的傑克森市Jackson拔得頭籌。
WalletHub網站對全美人口最的100個都會城市進行比對。該網站發現：「全美最肥胖城市」的前十名分別是1、密西西比州的傑克森市；2、田納西州的曼菲斯市；3、阿肯色州的小岩市；4、德州的邁克阿倫市；5、路易士安納州薛瑞夫波特市；6、田納西州薛塔諾加；7、阿拉巴馬州莫比爾；8、路易士安那州拉法葉市；9、北卡州溫士頓市；10、田納西州諾克斯維爾市。
對加州舊金山市來說，舊金山市是成年人肥胖的比例是最低的，僅佔17.9%；但是，德州邁克阿倫市McAllen肥胖成年人佔比例最高，佔44.9%。
愛荷華州迪莫伊斯市Des Moines的患糖尿病成人比例最低，僅佔6.1%；相較之下，密西西比州的傑克森市患糖尿病成人比例則高居首位，15.1%。
阿拉巴馬州莫比爾市患高血壓的成人以41.2%高居首位，而加州聖荷西市的患高血壓成人則以21.4%佔最低。
德州的邁克阿倫市同時也是擁有最不愛運動的成年人的最高比例，高達36.9%，相反的，加州聖荷西市的最不愛動的成年人比例則是最低的，佔16.1%。
在WalletHub網站所作報告指出，全美每年在肥胖有關的醫療支出高達3千1百508億美元。這一調查報告主要目的是：提醒美國社會關注肥胖相關問題，並強調肥胖已是普遍性的問題。
(中時電子報)
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