NBA》隊友最恐怖回憶 歐尼爾光屁股進球場
湖人主場史坦普中心外的歐尼爾雕像於25日揭幕，歐尼爾的前隊友與重量級人物皆出席觀禮，包括「禪師」傑克生、布萊恩、費許、「天勾」賈霸，以及湖人老闆珍妮巴斯。歐尼爾的豐功偉業毋須贅述，不過當大家談起最難忘的事，仍然是歐尼爾2003-04球季練球時沒穿衣服上場的鏡頭。
歐尼爾前隊友福克斯(Rick Fox)說：「那幕景象深深烙印在我腦裡，一輩子都抹不掉。」當時湖人隊正要練球，歐尼爾突然現身場中，除了腳上穿的球鞋，全身上下一絲不掛，大家都傻眼了。傑克生表示歐尼爾極富幽默感，平日喜歡惡作劇，但是光著屁股練球？這似乎也太誇張。
湖人總教練路克華頓當年還是湖人隊的菜鳥前鋒，他解釋歐尼爾因為不想遲到，所以來不及換衣服就跑進球場。如果這也能算是理由的話，大家還寧願歐尼爾當天請假算了。無論如何，這個畫面肯定令人不太好受，費許說他當時的反應是拔腿就跑，多年後仍餘悸猶存。
歐尼爾的人緣甚佳，除了布萊恩之外，他與大多數隊友都相處得很好。如今歐布心結已解，布萊恩回憶起過去的不和，現在讓他談及歐尼爾時反而倍感親切，事實是兩人都打從心底尊敬對方，他們當天也在典禮上有說有笑。
歐尼爾說：「我知道很多人比我更有資格擁有專屬雕像，但我很感謝湖人為我做的一切。」湖人隊史上共有4人被設立銅像，除歐尼爾之外還有賈霸、魔術強生、魏斯特，會場上的氣氛也讓歐尼爾感動落淚。
(中時電子報)
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