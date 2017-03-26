反脫歐 倫敦8萬人上街挺歐盟

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英國即將於數天後啟動脫離歐洲聯盟程序，約8萬名親歐盟抗議人士今天不畏恐攻威脅，在倫敦走上街頭，慶祝歐盟成立60週年。

即使英國首相梅伊（Theresa May）正著手於29日正式啟動脫歐程序，主辦單位表示，約8萬人今天參與抗議遊行，要求英國續留歐盟。

從比卡迪里（Piccadilly）到特拉法加廣場（Trafalgar Square）以外，湧現一片藍色歐盟旗海，當中穿插著「我是歐洲人」等標語牌。

遊行隊伍進入國會廣場（Parliament Square）時，群眾保持靜默。1名英國出生的凶嫌本週開車衝撞行人後，撞上國會大廈前柵欄，並持刀刺殺1名員警。

抗議群眾高舉的其中1個標語是「恐怖主義無法分裂我們，但英國脫歐會」，另1標語為「別再夢遊，停止這類瘋狂行徑」。

在22日發生恐攻造成4人喪命及凶嫌被擊斃後，出現要求取消這次遊行抗議的呼聲，但主辦單位表示，「我們不會畏懼恫嚇」。

英國首相梅伊預定29日啟動歐盟里斯本條約（Lisbon Treaty）第50條，正式展開歷時2年的脫歐程序。1060326

(中央社)