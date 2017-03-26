反脫歐 倫敦8萬人上街挺歐盟
英國即將於數天後啟動脫離歐洲聯盟程序，約8萬名親歐盟抗議人士今天不畏恐攻威脅，在倫敦走上街頭，慶祝歐盟成立60週年。
即使英國首相梅伊（Theresa May）正著手於29日正式啟動脫歐程序，主辦單位表示，約8萬人今天參與抗議遊行，要求英國續留歐盟。
從比卡迪里（Piccadilly）到特拉法加廣場（Trafalgar Square）以外，湧現一片藍色歐盟旗海，當中穿插著「我是歐洲人」等標語牌。
遊行隊伍進入國會廣場（Parliament Square）時，群眾保持靜默。1名英國出生的凶嫌本週開車衝撞行人後，撞上國會大廈前柵欄，並持刀刺殺1名員警。
抗議群眾高舉的其中1個標語是「恐怖主義無法分裂我們，但英國脫歐會」，另1標語為「別再夢遊，停止這類瘋狂行徑」。
在22日發生恐攻造成4人喪命及凶嫌被擊斃後，出現要求取消這次遊行抗議的呼聲，但主辦單位表示，「我們不會畏懼恫嚇」。
英國首相梅伊預定29日啟動歐盟里斯本條約（Lisbon Treaty）第50條，正式展開歷時2年的脫歐程序。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。