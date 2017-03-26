麥當勞上班逾44年 94歲阿嬤沒打算退休
高齡94歲的毛瑞爾（Loraine Maurer）在速食連鎖店麥當勞已經連續工作44年，但她說短期內並無退休打算。
當她1973年加入麥當勞時，許多現在與她一起工作的同事們，根本都還沒出生。
從1973年開始，毛瑞爾便在印第安納州艾凡斯市（Evansville）不同地點的麥當勞（McDonald's）工作，到現在已經有44年資歷。23日當天，為了慶祝她服務屆滿44年，麥當勞特地為她準備大蛋糕，邀請她的親友與同事一同歡聚。
毛瑞爾接受媒體訪問時說：「如果你不喜歡你的工作，那就只是一份工作而已，但我熱愛我的工作。」
她說：「我喜歡同事，還有顧客們，所以才會一直待在這裡。」
毛瑞爾的店長肯伍錫（Katie Kenworthy）表示，多年來毛瑞爾始終對顧客盡心服務，永遠帶著最令人賞心悅目的笑容，「她擁有龐大的顧客粉絲群，而且顧客們也都期待著每次到我們店裡的時候，能夠找她點餐。」
育有四名子女的毛瑞爾說，數十年來，每天工作就是吃麥當勞餐點當三餐，偶爾生病請假在家休息，還會有同事專門幫她把麥當勞餐點送到家。
被問到最喜歡麥當勞的哪款餐點？毛瑞爾說，麥香魚三明治是她的最愛，「不過我現在是上早班，早餐菜單裡沒有一樣是我不愛的。今天早上我就吃了藍莓馬芬配兩個蛋，還有一杯咖啡。」
不過，讓毛瑞爾一直留在麥當勞工作的最主要動機，並不是餐點，而是顧客。
她說：「顧客們豐富了我的人生。」她說，與某些顧客甚至變成朋友，還一起出去旅遊、看球賽等等，「他們都是我的朋友，而非只是客人而已」。1060326
(中央社)
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