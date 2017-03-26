特奧被笑智障 阿諾怒嗆酸民

特奧會榮譽主席阿諾力挺特奧，怒駁酸民言論。(美聯社資料照)

2017冬季世界特殊奧林匹克運動會25日閉幕，中華代表團40名選手共摘下16金，特奧會榮譽主席、69歲的阿諾史瓦辛格也出席這場在他故鄉奧地利舉辦的大會，他讚賞選手的拚鬥精神，希望他們為自己的努力感到驕傲。

特殊奧運的參賽選手皆為心智缺陷者，智商大多不滿70，他們的學習比常人更艱辛。然而有人在臉書上發文嘲笑：「特奧根本毫無意義，奧運理當是世界上最優秀運動員的競技舞台，讓一群智障上場比賽完全違反了奧運的精神！」

阿諾看到之後非常憤怒，他回文砲轟：「這是一個邪惡且愚蠢的批評，我不會馬上封鎖你，因為我要給你一個機會教育。我向你保障，這裡的選手都比你更有勇氣、愛心、心智、技巧，事實上，他們身上的所有特質都比你優秀。」

「如果你向他們學習，你將會試著挑戰自己，有朝一日回饋社會。或者你可以繼續過著這種尖酸刻薄、憤世嫉俗、可悲的網路釣魚人生。我知道你這麼做無非是想引人注意，但如果你繼續這種生活，世界上不會有人記得你。」

阿諾貼出自己與選手的合照，強調「這些選手激勵著我！」他的回文鏗鏘有力，網友大讚阿諾應對得體，罵得那位酸民自討沒趣。現今兩篇文章都被刪除，但是阿諾已經讓大家見識到他力挺特奧選手的氣概。

(中時電子報)