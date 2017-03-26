倫敦國會恐攻逮11嫌 僅1人仍在押
英國警方今天表示，他們釋放了因本週國會大廈恐怖攻擊事件被捕的1名男子，使得被捕的11人當中僅剩1名嫌疑人仍遭羈押。
22日發生的國會大廈恐攻事件造成4人死亡以及凶嫌被擊斃，其後總共有11人因涉嫌準備發動恐攻被捕。
截至今天上午，僅23日在伯明罕（Birmingham）被捕的58歲男子仍遭羈押。國會大廈恐攻案凶嫌馬樹德（Khalid Masood）即居住在英國中部大城伯明罕。
根據倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）發表的聲明，10名獲釋者當中，有1名32歲女子獲保釋，其餘都是在未採進一步行動下獲釋。
52歲的馬樹德有暴力前科，22日開車在西敏橋（Westminster Bridge）上衝撞行人後，撞上國會大廈柵欄，其後在國會大廈大門內持刀刺殺1名警衛，最後被其他警衛開槍擊斃。
激進組織伊斯蘭國（IS）宣稱，它的1名戰士執行這起攻擊。這是自2005年7月倫敦地鐵和公車炸彈攻擊造成52人喪生以來，英國境內最嚴重恐攻事件。
反恐指揮官羅利（Mark Rowley）表示，目前無進一步威脅，但警方正試圖查明馬樹德是否單獨犯案，「抑或是否受到其他人鼓舞、支援或指揮」。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。