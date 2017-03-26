倫敦國會恐攻逮11嫌 僅1人仍在押

英國警方今天表示，他們釋放了因本週國會大廈恐怖攻擊事件被捕的1名男子，使得被捕的11人當中僅剩1名嫌疑人仍遭羈押。

22日發生的國會大廈恐攻事件造成4人死亡以及凶嫌被擊斃，其後總共有11人因涉嫌準備發動恐攻被捕。

截至今天上午，僅23日在伯明罕（Birmingham）被捕的58歲男子仍遭羈押。國會大廈恐攻案凶嫌馬樹德（Khalid Masood）即居住在英國中部大城伯明罕。

根據倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）發表的聲明，10名獲釋者當中，有1名32歲女子獲保釋，其餘都是在未採進一步行動下獲釋。

52歲的馬樹德有暴力前科，22日開車在西敏橋（Westminster Bridge）上衝撞行人後，撞上國會大廈柵欄，其後在國會大廈大門內持刀刺殺1名警衛，最後被其他警衛開槍擊斃。

激進組織伊斯蘭國（IS）宣稱，它的1名戰士執行這起攻擊。這是自2005年7月倫敦地鐵和公車炸彈攻擊造成52人喪生以來，英國境內最嚴重恐攻事件。

反恐指揮官羅利（Mark Rowley）表示，目前無進一步威脅，但警方正試圖查明馬樹德是否單獨犯案，「抑或是否受到其他人鼓舞、支援或指揮」。1060326

(中央社)