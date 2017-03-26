NBA》例行賽冗長 科爾願減薪縮短賽季
聯盟例行賽接近尾聲，勇士隊總教練科爾對此已感到不耐煩，他甚至表示願意減薪來換取縮短賽季。科爾認為這也能夠消除輪休的需求，他說：「即使少領一點薪水也沒關係，我覺得75場例行賽比較剛好。」
82場季賽行程緊湊，有時會出現背靠背的客場征戰，讓上場時間多的主力球星、特別是資深球員難以負荷。而且在背靠背的客場征戰，球員受傷的風險也增為平時的3倍，勇士隊格林也抱怨過他想快點打季後賽。
勇士和騎士是本季最被看好的兩支球隊，也都實行過輪休而遭砲轟，正因兩隊擁有奪冠的實力，才更不能冒險讓主力球星受傷。不過多一場比賽就意味著多一場收入，科爾說：「我知道非常困難，因為這關係到每個人的錢。」
聯盟簽了9年240億美金的轉播合約，非但不能減少比賽，還不許球隊施行輪休。聯盟老總席爾佛已通知各球團的老闆，希望他們出面阻止球員輪休，稱其為「聯盟第一等大事」，可見這個爭議短期內仍難以解決。
(中時電子報)
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