孟加拉東北部連環驚爆 至少4死逾40傷
孟加拉警方表示，東北部希耳赫特市（Sylhet）今天發生兩起威力強大爆炸，造成4人死亡和超過40人受傷。政府軍突擊隊正在當地掃蕩1個伊斯蘭極端分子藏身巢穴。
警方說，距離那個巢穴大約400公尺處發生「威力強大」爆炸，攻擊目標是警察以及圍觀突擊隊掃蕩1棟5層公寓大樓內激進分子行動的數百名群眾。
希耳赫特警方發言人穆薩（Zedan Al Musa）告訴法新社，「至少有4人喪生，包括1名警察在內」，並稱另有42人受傷，傷者包括十多名警察及安全官員。
希耳赫特醫學院附設醫院急診室醫生伊斯蘭（Atiqul Islam）表示，多名傷者情況危急。
突擊隊在與藏身希耳赫特1棟5樓建築內伊斯蘭極端分子交火並僵持30多個小時後，今天在裝甲運兵車支援下發動突擊。受困建築物內的78人，稍早已被突擊隊救出。1060326
(中央社)
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