撤案後 川普的下一步？
在共和黨健保案在聯邦眾議院撤案之後，美國總統川普的下一步顯然就是稅制改革，這也是川普毫不掩飾的承諾。
根據NBC電視新聞的最新報導指出，當共和黨版健保案因票數不足而於昨天被迫撤案版之後，川普總統立即於昨晚揚言：「現在，我們將要推動稅制改革。這是我一直就喜愛做的事。」
NBC新聞網報導稱，擺在川普總統面前的重大優先施政議程，包括了移民、稅制和貿易和美墨邊境長城。
不過，川普政府資深官員對NBC透露，在健保案遭到挫敗之後，川普總統在國會的最優先議程就是稅制改改革。事實上，在健保法案被宣布失敗之前，川普政府的相關官員早已將稅制改革的基本工作就定位了。
財政部長穆欽(Steven Mnuchin)昨天在華府指出，他將會推動全面性的稅制改革，包括個人所得與公司所得的稅制改革。
儘管，該一相關的稅制改革細節尚未對外公開，但川普總統近日以來曾公開指稱，公司稅率應從40%降至20%，甚至15%。川普認為，「這一稅率必須降低」。另外，川普亦強調，「首先，我要將中產階級的個人所得稅大幅降低。」
不過這次新健保法案的撤案，也對減稅帶來衝擊。美聯社報導指出，原本共和黨的新版健保法案當中，還包括取消歐巴馬健保法之下高達10億美元的稅賦，並且透過削減低收入健保計畫Medicaid的預算來平衡開支，不過該法案撤案後，如果沒有大幅削減其他開支的情況下，川普要推動減稅會更加困難。
(中時電子報)
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