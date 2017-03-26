邁阿密網賽 盧彥勳次輪出局

小祖維瑞夫在邁阿密網賽擊敗盧彥勳。(美聯社資料照)

33歲的網球一哥盧彥勳仍能維持大賽競爭力，邁阿密首輪直落二擊敗18歲的挪威小將魯德。不過他第2輪又碰上年僅19歲的小祖維瑞夫(Alexander Zverev)，首盤就被打得難以招架，小祖維瑞夫最後以6-0、6-3獲勝。

來自德國的小祖維瑞夫身高198公分，實力極為強悍，他去年10月成為繼前球王喬柯維奇之後，最年輕擠進世界排名前20的選手。盧彥勳去年在羅傑斯盃首度遭遇小祖維瑞夫，漂亮以直落二獲勝，這回則是小祖維瑞夫技高一籌。

(中時電子報)