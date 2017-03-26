跟上燒腦風 《隧道》、《悄悄話》推理韓劇追不完

不少近期開播新劇，仍以推理懸疑故事為主軸。（圖／取材自網路）

韓劇近來吹起一股推理懸疑風，像是日前風光下檔，由張赫、李荷娜主演的《VOICE聲命線》，改編自真實案件的驚悚劇情，讓觀眾就算害怕也忍不住追著看，以及開播以來收視一路長紅的《被告人》，描述本來是檢察官的池城，被誣陷成為死刑犯後，如何為自己洗脫罪名的過程，更造成瘋狂討論。而這2部以高收視完美收官後，接檔的新劇同樣也走燒腦風，令觀眾抱著期待又緊張的心情，等著再有神劇產生。

由崔振赫、尹賢旻、李宥英主演的《隧道》3月25日播出。（圖／取材自《隧道》劇照）

接檔《VOICE聲命線》、3月25日播出的《隧道》，取材1980年代發生的女性連續殺人事件，講的是刑警朴光浩（崔振赫飾）在追捕犯人過程中，意外穿越時光隧道來到2017，卻發現過去和現代的案件有連結點，而和30年後的刑警（尹賢旻飾）、犯罪心理師（李宥英飾）一起展開調查。雖然故事大綱被指和去年初的神劇《信號》有點雷同，但日前釋出多部預告仍散發出不同的緊張刺激感，而這也是崔振赫退伍後復出的第一部電視劇，因此仍有不少粉絲引頸期盼。

李寶英睽違3年產後復出之作《悄悄話》，攜手李相侖演出，3月27日首播。（圖／取材自《悄悄話》劇照）

池城的《被告人》畫下高收視句點後，老婆李寶英主演的《悄悄話》接著3月27日上檔，銀色夫妻輪流交棒引發高度關注。故事以韓國最大的律師事務所為背景，描述為了替父親洗刷冤屈的女刑警申英珠（李寶英飾），借用好友身分接近首爾地方法院法官李東俊（李相侖飾），兩人從對立到聯手揭發醜聞，發展成戀人關係的懸疑愛情故事。另外，這也是李寶英產後3年的復出作，更令等待許久的粉絲直呼一定要死守播出。

權相佑、崔江姬隔16合作《推理的女王》，將於4月5日播出。（圖／取材自《推理的女王》劇照）

《推理的女王》預計在4月5日接檔夯劇《金科長》播出，講述搞笑又四次元的推理天才劉雪玉（崔江熙飾)和冷酷的熱血刑警（權相佑飾），兩個搜查風格完全不同的人，卻組成完美搭檔，一起調查各種犯罪事件的推理故事。不僅是他們分別隔了兩、三年才回歸小螢幕，也是他們在2001年電視劇《神話》後，睽違16年又合作的戲劇，讓大家十分期待他們能擦出什麼不同的火花。

(專題報導)