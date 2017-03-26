邁阿密網賽 盧彥勳男單2輪止步

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台灣網球好手盧彥勳今天在邁阿密公開賽（Miami Open）男單第2輪，遭大會第16種子德國選手茲韋列夫（Alexander Zverev）以6-0、6-3直落兩盤擊敗，無緣晉級第3輪。

盧彥勳先前在男單首輪以6比2、6比1直落二擊敗世界排名第128的挪威選手路德（Casper Ruud），輕鬆闖過頭關。

大會頭號種子瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka）今天在男單第2輪，以6-3、6-4輕取阿根廷非種子球員澤巴洛斯（Horacio Zeballos），順利挺進第3輪。1060326

(中央社)