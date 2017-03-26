冷氣團影響 北部東北部氣溫低
氣象局表示，今天受大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫較低，其他地區早晚也冷；東半部地區有短暫雨，中部以北、南部地區及澎湖為短暫雨後多雲的天氣。
中央氣象局指出，今天清晨仍有華南雲系移入，中部以北及東半部地區有短暫雨，南部山區也會有零星雨，預計降雨在下午會慢慢趨緩，因為冷高壓系統東移，把乾冷空氣帶入台灣附近，下午之後轉為乾冷的天氣型態。
溫度方面，氣象局表示，大陸冷氣團影響，北台灣越晚越冷，清晨將降溫到攝氏14、15度左右，中部及花蓮低溫也將降至16、17度，南部、台東受冷空氣影響還小，入夜後溫度稍降，低溫約18、19度上下。
氣象局指出，白天，北部及東半部整天涼冷，高溫僅18、19度，而中南部高溫也比昨天略降2至4度，中部21、22度，南台灣24、25度；此波冷空氣最冷的時間在今天到明天清晨，北台灣最低溫下探12、13度，中部15度左右，其他地區16至18度，提醒民眾留意溫度變化，適時添加衣物注意保暖。
今天雲嘉南及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區良好到普通等級；指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060326
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。