冷氣團影響 北部東北部氣溫低

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氣象局表示，今天受大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫較低，其他地區早晚也冷；東半部地區有短暫雨，中部以北、南部地區及澎湖為短暫雨後多雲的天氣。

中央氣象局指出，今天清晨仍有華南雲系移入，中部以北及東半部地區有短暫雨，南部山區也會有零星雨，預計降雨在下午會慢慢趨緩，因為冷高壓系統東移，把乾冷空氣帶入台灣附近，下午之後轉為乾冷的天氣型態。

溫度方面，氣象局表示，大陸冷氣團影響，北台灣越晚越冷，清晨將降溫到攝氏14、15度左右，中部及花蓮低溫也將降至16、17度，南部、台東受冷空氣影響還小，入夜後溫度稍降，低溫約18、19度上下。

氣象局指出，白天，北部及東半部整天涼冷，高溫僅18、19度，而中南部高溫也比昨天略降2至4度，中部21、22度，南台灣24、25度；此波冷空氣最冷的時間在今天到明天清晨，北台灣最低溫下探12、13度，中部15度左右，其他地區16至18度，提醒民眾留意溫度變化，適時添加衣物注意保暖。

今天雲嘉南及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區良好到普通等級；指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060326

(中央社)