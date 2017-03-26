冷氣團影響 淡水清晨低溫11.8度

我要評比

今晨有一波較明顯的雲系通過，中部以北及東半部地區有短暫雨，預計在下午會慢慢趨緩，轉為乾冷的天氣型態。(本報系資料照)

今天（２６日）清晨受大陸冷氣團影響，淡水低溫僅１１.８度，中部１５度左右，其他地區１６至１８度，北部及東半部整天涼冷，高溫方面，北部及東半部白天高溫僅１８、１９度，中部２１、２２度，南臺灣２４、２５度左右，提醒大家留意溫度變化，適時添加衣物注意保暖。

根據中央氣象局資料顯示，今晨有一波較明顯的雲系通過，中部以北及東半部地區有短暫雨，南部山區也會零星下雨，預計降雨在下午會慢慢趨緩，轉為乾冷的天氣型態。另外，提醒大家，東北風正在增強，臺灣沿海及空曠地區將有８至９級強陣風，並有較大風浪，海邊活動及海上作業請別注意安全。

空氣品質方面，今天雲嘉南及高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)