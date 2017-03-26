NBA》布萊恩：暫不打算進湖人管理層

布萊恩(右)自認不適合參與管理層事務。(美聯社資料照)

名人堂球星魔術強生如願坐上湖人隊籃球營運總裁，他找來布萊恩前經紀人佩林卡擔任新總管。魔術強生之前曾說過，若他坐上湖人大位，頭一通電話就要撥給布萊恩，而他也真的信守承諾，但是布萊恩婉拒了他的邀約。

「我不適合做那種朝九晚五的工作。」布萊恩說，「我喜歡寫作、創作、建造，但我一直會與佩林卡和魔術強生保持聯繫。」湖人目前正在重建期，魔術強生更立了軍令狀，表明「做不好就走人」。剛退休的布萊恩正落得清閒，暫時不想去攪和，他也表示不會與籃球脫節，要將他的知識分享給下一代球員。

(中時電子報)