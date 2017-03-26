美賭城大道傳槍擊1死1傷 槍手躲巴士內

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美國媒體報導，繁華的賭城大道（Las Vegas Strip）今天發生槍擊案，造成1死1傷，警方包圍據稱槍手躲在裡頭的1輛雙層巴士。

警方發推文表示，由於嫌犯躲在巴士上，南拉斯維加斯大道（South Las Vegas Boulevard）1個路段維持封閉，並呼籲民眾「避開那個地區」。

空拍畫面顯示，警車包圍1輛白色雙層巴士，目擊者推文表示，警方利用擴音器與巴士內某人展開談判。

拉斯維加斯都會警察局發言人赫德費德（Larry Hadfield）告訴「今日美國報」（USA Today），巴士上發生槍擊事件，兩名受害人送往創傷中心救治，其中1人不治。1060326

(中央社)