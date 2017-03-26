最後的喪鐘？送葬者可能退役在即

送葬者(左)將在摔角狂熱大賽對上瑞恩斯。(摘自WWE推特)

根據PWInsider.com報導，職業摔角WWE傳奇巨星送葬者(The Undertaker)可能在本屆年度大賽「摔角狂熱33」之後退休。送葬者上周度過了52歲生日，經年累月的比賽讓他傷痕累累，粉絲們也擔心他的健康狀況。

雖然送葬者在擂台上盡量隱藏痛苦的表情，但最近在節目後台他顯得鬱鬱寡歡，原因是他光是在後台走動就顯得非常痛苦，因此傳出這次有可能是他最後一屆參加摔角狂熱大賽。

根據現場人員描述，送葬者在擂台上被瑞恩斯(Roman Reigns)撞倒後，他起身的速度比平常更慢，看上去很痛苦的樣子。也有外界推測這是送葬者為了把瑞恩斯推上頂峰的配合演出，不過他的身體欠佳總是事實。

在選手來來去去的職業摔角舞台，送葬者近25年來沒有離開過WWE，讓他成為WWE史上最傲人的巨星之一。送葬者在摔角狂熱的連勝紀錄止於21連勝，之後他每年在大賽出場仍能吸引大量目光。

粉絲雖然可惜送葬者還有一些夢幻對決未能實現，但也希望他能平安地退休。目前唯一的問題是瑞恩斯的威望還不夠高，由他擔任終結送葬者職業生涯的人選，怕會讓摔角迷不服。

(中時電子報)