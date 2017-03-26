最後的喪鐘？送葬者可能退役在即
文章來源：@WWE
根據PWInsider.com報導，職業摔角WWE傳奇巨星送葬者(The Undertaker)可能在本屆年度大賽「摔角狂熱33」之後退休。送葬者上周度過了52歲生日，經年累月的比賽讓他傷痕累累，粉絲們也擔心他的健康狀況。
雖然送葬者在擂台上盡量隱藏痛苦的表情，但最近在節目後台他顯得鬱鬱寡歡，原因是他光是在後台走動就顯得非常痛苦，因此傳出這次有可能是他最後一屆參加摔角狂熱大賽。
根據現場人員描述，送葬者在擂台上被瑞恩斯(Roman Reigns)撞倒後，他起身的速度比平常更慢，看上去很痛苦的樣子。也有外界推測這是送葬者為了把瑞恩斯推上頂峰的配合演出，不過他的身體欠佳總是事實。
在選手來來去去的職業摔角舞台，送葬者近25年來沒有離開過WWE，讓他成為WWE史上最傲人的巨星之一。送葬者在摔角狂熱的連勝紀錄止於21連勝，之後他每年在大賽出場仍能吸引大量目光。
粉絲雖然可惜送葬者還有一些夢幻對決未能實現，但也希望他能平安地退休。目前唯一的問題是瑞恩斯的威望還不夠高，由他擔任終結送葬者職業生涯的人選，怕會讓摔角迷不服。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。