郭富城親口認了婚訊！將娶28歲小模方媛

郭富城鬆口認了要結婚，但時間他保密。（圖／達志影像、取自方媛微博）

51歲的郭富城（城城）自從和小23歲的大陸小模方媛交往以來，兩人愛的高調，近來更盛傳兩人要結婚的消息，而郭富城經紀人小美罕見沒有否認，更說這個計畫今年有可能發生，沒想到現在城城也親口認了，坦言「一直有說要規劃人生大事，但什麼時候請容許我不說，希望得到大家祝福！」讓粉絲又驚又喜。

郭富城的喜訊最新是從大陸網友爆出，有人透露聽到銀行行員說幫忙換港幣，是因他的表妹下月要結婚，而表妹正是方媛！隨後城城經紀人也罕見沒有否認，僅說他還在趕拍戲，還沒掌握所有事，但「是有可能的！」

如今郭富城回覆香港《蘋果日報》，不僅沒否認婚事，也鬆口「我一直說要規劃一下人生大事，但現在仍在為電影趕工，還沒有什麼可發表。」也說結婚是人生另一頁，什麼時候容許我先不講，更說自己都51歲了，「希望得到大家祝福。」據悉他為了媽媽才會有意娶方媛進門，加上兩人戀愛來，郭富城一改過去低調作風保護女方，都能看出他對方媛的愛。

(中時電子報)