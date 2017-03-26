3月26日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●富邦悍將8：5克中信

兄弟 林威廷滿貫轟奠勝基

中職28年開幕昨天首戰，新莊球場吸引滿場1萬2500名的球迷冒雨觀賽，富邦悍將隊林威廷在5局下轟出第1支滿貫全壘打，奠定勝基，終場悍將8比5力克中信兄弟，拿下悍將球團成軍首勝。

●關燈愛地球 全世界接力響應

從澳洲雪梨到美國紐約，全球逾170個國家和地區的大約7000個城市，25日響應「地球一小時」（Earth Hour）活動，相繼在晚間8點半至九點半熄燈減碳，台北101大樓、高雄漢神百貨、國立台灣歷史博物館、台中市政府各級機關都配合熄燈，台灣目標為減少8萬度電、約5萬公斤的二氧化碳排放量。

●日副大臣：盼台引進福島食品

為推廣日本觀光與食品，日派出總務省副大臣赤間二郎來台強力背書。赤間二郎致詞時主動觸及敏感的福島地區食品議題，他說，包含福島等5縣市食品已通過周全檢查，「不希望看到台灣還會有不吃福島等地區食品的現象。」

《蘋果日報》焦點要聞

●今投票 北京欽點 港料出女特首

香港未來5年命運今天揭曉！香港特區行政長官（特首），今早將由1194名選舉委員投票選出，獲601票或以上者當選。3名候選人中被傳為「北京屬意人選」的林鄭月娥，幾無懸念可成為「香港首位女特首」。競選團隊估她可獲約700張選委票。民調一路領先的曾俊華估可得約300票，另一候選人胡國興雖取得180名選委提名，但最終得票數恐與180相去甚遠。台灣學者認為，不論誰當特首，「看北京風向說話」都將是香港政府對台灣的態度主軸。

●農藥放寬 專家怨背黑鍋

衛福部、農委會政策轉彎，暫緩開放農藥「氟派瑞」用於茶葉，昨仍餘波盪漾，除綠委要求再評估其他已公告農藥的風險，日前獲邀參加專家會議的醫師也痛批，衛福部事先未做好溝通、讓外界質疑，之後政策臨時喊卡，不尊重專業，讓與會專家淪為替政策背書還險背黑鍋；衛福部部長陳時中昨僅說，是基於考量民意，未來擬針對標準差異較大的品項另做分類，清楚說明理由。

●川普最大挫敗 同黨扯後腿 新健保夭折

美國總統川普才上任2個月就面臨最大執政挫敗！推翻「歐巴馬健保」（Obamacare）被他視為頭號政見，但他推出取代的新健保法案卻未獲同黨共和黨保守派與溫和派議員支持，被迫在前天國會投票前緊急撤案。川普不改一貫作風，反批這全是民主黨的錯！

《聯合報》焦點要聞

●健保被迫撤案 川普上認後最大挫敗

美國總統川普意圖廢除歐記健保並取而代之的「美國健保法案」（川記健保），廿四日因未獲足夠共和黨議員支持，在表決前決定撤案。這是就任兩個多月的川普繼針對穆斯林的入境禁令遭法院凍結以來，政策再次慘敗。

●誰是第5屆香港特首 就看今天

今年是香港回歸廿周年，香港第五次選舉特首，這次的三位候選人都聲稱有信心當選；選舉管理委員會已做好選舉首輪如無結果的後續安排。

●誰當特首 扛棘手難題

今天香港特區行政長官選舉，不論誰當選特首，都要客觀面對香港現有撕裂的社會，如何處理這棘手的問題，是化解分歧、或漸行漸遠，各界都在看。

《自由時報》焦點要聞

●產業替代役 小7、宅配、鍋貼全入列

替代役類型每年都在調整，去年底因為有鍋貼業者向內政部申請產業訓儲替代役員額，被戲稱是「鍋貼役」，一度引發社會各界熱烈討論。根據內政部役政署最新公布的一○六年度產業訓儲替代役用人單位核配員額，服務業共十五家業者上榜，不僅有鍋貼業者四海遊龍，還包括有統一超商、以泰國菜聞名的瓦城，及「黑貓宅急便」統一速達等。

●職棒開打 富邦首勝

中華職棒廿八年昨在新莊棒球場開打，由富邦悍將和中信兄弟上演「金控大戰」，去年底接手義大犀牛的富邦，全場敲出十二支安打，包括林威廷的滿貫砲，加上黃亦志先發七局只失一分好投領軍下，最終以八：五拿下歷史性首勝。

●破天荒 論文造假 將追回學術獎、獎金

破天荒第一次！台大論文造假案重創台灣高教的聲譽，被解聘的台大教授郭明良曾獲教育部學術獎，被捲入造假案的台大校長楊泮池也曾獲國家講座主持人及學術獎，教育部因此特別新增「郭明良及楊泮池條款」，今後凡學術獎得主或國家講座主持人如違反學術倫理，除撤銷獎項，並將追回獎金。

(中時電子報)