楊冪罕見一家三口同框 和劉愷威冷互動

楊冪和劉愷威結婚3年多常傳出婚變。（圖／翻攝自微博）

楊冪和劉愷威一起參加女兒的運動會。(圖／翻攝自微博）

大陸女星楊冪和劉愷威結婚3年多常傳出婚變，日前劉愷威更捲入出軌風波，但夫妻倆始終低調，不願對外多解釋，雖然兩人聚少離多，卻會為了女兒小糯米合體，近日他們一起參加愛女的運動會，一家三口同框引起熱議。

楊冪和劉愷威穿著休閒、戴著鴨舌帽，參加愛女的運動會，主要都是劉愷威陪著小糯米玩，楊冪在後面跟著，不過她眼神從沒離開過女兒身上，臉上滿是濃濃母愛，一家三口罕見同框，婆婆也在其中，享受天倫樂時光。

有讀者向香港《蘋果》透露，楊冪和劉愷威相當低調，似乎不太想讓大家認出，兩人也鮮少互動，主要都把重心放在女兒身上，而平時都沒見過楊冪出席學校活動，這次難得看到她和老公一起出現，讓現場的人都忍不住拍起照來。

不少網友看了也覺得夫妻倆間好像有點疏離，但有網友緩頰，覺得她們看起來很溫馨，還說不同框也酸、同框也罵，希望大家放過她們吧。

(中時電子報)